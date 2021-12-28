Berdan Mardini'yi aldatan eşi Fatoş Yelliler'in evli erkeklerle mesajları ifşa oldu

2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı. Berdan Mardini'den boşandıktan sonra Fatoş Yerliler uslu durmadı. Gökhan Göz ile aşk yaşamaya devam eden Fatoş Yelliler şimdi de sevgilisini evli erkekler ile aldattığı yönündeki iddialarla magazin kulislerine damga vurdu.