Berdan Mardini'yi aldatan eşi Fatoş Yelliler'in evli erkeklerle mesajları ifşa oldu
Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler'in mesajları ifşa oldu.
2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı. Berdan Mardini'den boşandıktan sonra Fatoş Yerliler uslu durmadı. Gökhan Göz ile aşk yaşamaya devam eden Fatoş Yelliler şimdi de sevgilisini evli erkekler ile aldattığı yönündeki iddialarla magazin kulislerine damga vurdu.
Geçtiğimiz günlerde birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber geldi.
Fatoş Yelliler, Berdan Mardini ile boşanma sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Yelliler, "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" demişti.