Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı geldi : Gökhan Göz bilmiyordu

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık birliktelik sürdüren Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasını doğrulayan Fatoş Yelliler sözleri ile şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu' açıklamasını yaptı. Fatoş Yelliler geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğramış ve azmettirici olduğu iddiası ile eski eşi Berdan Mardini'den şikayetçi olmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...