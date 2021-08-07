Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı geldi : Gökhan Göz bilmiyordu
Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk itirafı geldi.
Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık birliktelik sürdüren Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasını doğrulayan Fatoş Yelliler sözleri ile şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu' açıklamasını yaptı. Fatoş Yelliler geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğramış ve azmettirici olduğu iddiası ile eski eşi Berdan Mardini'den şikayetçi olmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir barışık bir küs giden ilişkisini evlilik yolunda sonlandıran Gökhan Göz'ün adı yasak aşk iddiasına karıştı.
Gülşah Saraçoğlu ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Gökhan Göz'ün Fatoş Yelliler ile daha Berdan Mardini'den boşanmadan önce aşk yaşadığı ileri sürüldü.
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasını doğruladı.