Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar
Yasak aşk iddialarını yalanlayan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler ilişkilerini duyurdu. Çalkantılı birliklerinin ardından Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayıran Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini resmen ilan etti.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Ancak geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile beşinci kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yasak aşk iddialarını yalanlayan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler ilişkilerini duyurdu. İkili, "yasak aşk" iddialarını geçtiğimiz aylarda net bir şekilde yalanlamıştı.
"Konuşursam insan içine çıkamazlar" diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.
Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.
Yelliler, hakkında çıkan haberler in ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.