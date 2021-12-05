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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar

Yasak aşk iddialarını yalanlayan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler ilişkilerini duyurdu. Çalkantılı birliklerinin ardından Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayıran Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini resmen ilan etti.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Ancak geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile beşinci kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yasak aşk iddialarını yalanlayan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler ilişkilerini duyurdu. İkili, "yasak aşk" iddialarını geçtiğimiz aylarda net bir şekilde yalanlamıştı.

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar

 "Konuşursam insan içine çıkamazlar" diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar

Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar

Yelliler, hakkında çıkan haberler in ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.

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