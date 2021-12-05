Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz'ün aşk pozu! Artık saklamıyorlar

Yelliler, hakkında çıkan haberler in ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.