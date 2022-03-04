Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler Gökhan Göz'den sonra Erkan Ağaoğlu'ndan da ayrıldı

11 yıllık eşi ünlü türkücü Berdan Mardini ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, henüz evliliğini bitirmeden iş insanı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşayan 33 yaşındaki Fatoş Yelliler son olarak iş insanı Erkan Ağaoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla Erkan Ağaoğlu ile olan birlikteliğini ilan eden Yelliler'den kötü haber geldi.