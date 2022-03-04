Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler Gökhan Göz'den sonra Erkan Ağaoğlu'ndan da ayrıldı
Berdan Mardini'nin eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz'le olaylı ayrılığının ardından, kısa süre önce sosyal medya hesabından birlikteliğini ilan ettiği iş insanı Erkan Ağaoğlu ile ayrıldığını açıkladı.
11 yıllık eşi ünlü türkücü Berdan Mardini ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, henüz evliliğini bitirmeden iş insanı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşayan 33 yaşındaki Fatoş Yelliler son olarak iş insanı Erkan Ağaoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla Erkan Ağaoğlu ile olan birlikteliğini ilan eden Yelliler'den kötü haber geldi.
Berdan Mardini'nin eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler, kısa süre önce sosyal medya hesabından birlikteliğini ilan ettiği iş insanı Erkan Ağaoğlu ile ayrıldığını açıkladı.
Berdan Mardini'den boşandıktan sonra Gökhan Göz ile aşk yaşayan Yelliler, aradığı mutluluğu Erkan Ağaoğlu'nda da bulamadı.
Fatoş Yelliler - Erkan Ağaoğlu aşkı çok kısa sürdü! İlişkilerinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklayan Yelliler, sebep olarak ise anlaşamadıklarını gerekçe gösterdi.