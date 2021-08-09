Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu... Aşk çıkmazı!
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz'le hakkında çıkan yasak aşk iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yelliler, "Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" dedi. Mardini bu paylaşım üzerine göndermeli bir paylaşım yaptı.
Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ve Berdan Mardini arasında neler oluyor? Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz'le hakkında çıkan yasak aşk iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yelliler, "Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" dedi. Fatoş Yelliler'in bu itirafı kısa sürede gündem olurken; dört ay önce anlaşmalı olarak boşandığı şarkıcı Berdan Mardini de sessizliğini bozdu.
Instagram'ın hikaye kısmından bir not paylaşan Mardini, "Herkes fıtratına uygu kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Mardini'nin bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan Fatoş Yelliler, 'Boşanma arifesindeyken Gökhan bey ile tanıştık kendisinin bundan haberi yoktu. Bu sebepten dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı. Bunlara sebep olduğum için çok üzgünüm, bu yüzden kendisinden ve ailesinden özür diliyorum.' ifadelerini kullandı. Yelliler'in daha sonra paylaşımını silmesi dikkat çekti.
Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla gündeme gelen Gökhan Göz'ün Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşadığı haberleri olay oldu.