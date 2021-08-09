Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu... Aşk çıkmazı!

Mardini'nin bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan Fatoş Yelliler, 'Boşanma arifesindeyken Gökhan bey ile tanıştık kendisinin bundan haberi yoktu. Bu sebepten dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı. Bunlara sebep olduğum için çok üzgünüm, bu yüzden kendisinden ve ailesinden özür diliyorum.' ifadelerini kullandı. Yelliler'in daha sonra paylaşımını silmesi dikkat çekti.