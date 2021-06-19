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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı! 'Mardini'den şüpheleniyoruz'

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı! 'Mardini'den şüpheleniyoruz'

BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Karademir'in avukatından şok suçlamalar geldi...

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı! 'Mardini'den şüpheleniyoruz'

Türkücü Berdan Mardini'nin iki çocuğunun annesi Fatoş Karademir, ayrı kaldığı çocuklarını görmek için Büyükçekmece'ye giderken silahlı saldırıya uğradı. 11 yıllık evliliklerinin ardından Berdan Mardini'den 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle vurulan Fatoş Karademir, bacağından yaralandı. Motorsikletle gelen 2 saldırgan kaçtı. Akıllara Berdan Mardini'nin yıllar önceki o sözleri geldi... Fatoş Karademir'in avukatından Berdan Mardini'ye şok suçlamalar geldi...

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı! 'Mardini'den şüpheleniyoruz'

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı! 'Mardini'den şüpheleniyoruz'

Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. 

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı! 'Mardini'den şüpheleniyoruz'

Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. 

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