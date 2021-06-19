Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı! 'Mardini'den şüpheleniyoruz'
BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Karademir'in avukatından şok suçlamalar geldi...
Türkücü Berdan Mardini'nin iki çocuğunun annesi Fatoş Karademir, ayrı kaldığı çocuklarını görmek için Büyükçekmece'ye giderken silahlı saldırıya uğradı. 11 yıllık evliliklerinin ardından Berdan Mardini'den 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle vurulan Fatoş Karademir, bacağından yaralandı. Motorsikletle gelen 2 saldırgan kaçtı. Akıllara Berdan Mardini'nin yıllar önceki o sözleri geldi... Fatoş Karademir'in avukatından Berdan Mardini'ye şok suçlamalar geldi...
Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.
Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.