Berdan Mardini'den Artuklu'ya 12 milyon liralık yatırım! Onlarca istihdam müjdesi
Ünlü türkücü Berdan Mardini, doğup büyüdüğü Mardin'in Artuklu ilçesi Yaylabaşı Mahallesi'ne maliyeti 12 milyon lirayı bulan gül yağı ve gül suyu fabrikası kuruyor.
50 kişinin istihdam edileceği fabrikayı 2 ay sonra hizmete açacak olan Mardini, mahallede bin 500 dönüm alanda gül ve lavanta da yetiştireceğini söyledi. Fabrika hakkında bilgi veren Mardini, memleketini de içinde barındıran Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğunu belirterek, gülün 5 bin yıl önce bu bölgede yetiştirildiğini, ardından Avrupa'ya götürüldüğünü dile getirdi.
Mahallede, 12 milyon lira maliyetli fabrikayı kurmanın yanı sıra gül ve lavanta yetiştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Mardini, "Gül ana vatanına dönüyor. Bin 500 dönüm gül ve lavanta ekimiyle sezonluk binlerce işçiye istihdam sağlayacak yatırım yapıyoruz." dedi. Gülden çok sayıda ürün elde edilebileceğini anlatan Mardini, şöyle konuştu:
Otel de yapılacak: "Gülün yağından ve suyundan gül sabunu, duş jeli, reçel üretilebiliyor. Mardin'in gülle de anılmasını sağlamak istiyoruz. Mardin'de gül festivalleri yapıp, gülle ilgili bütün ürünlerin üretilmesini istiyoruz. Aynı zamanda köyde 20 odalı bir otel yapmayı planladık. Turistlerin doğal yaşamda gül ve lavantalar içinde konaklamasını sağlayacağız."
2 ay sonra başlıyor: Berdan Mardini, gül yetiştiriciliğini geliştirerek üreticilere ve istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Fabrikanın 2 ay sonra üretime başlayacağını belirten Mardini, şöyle devam etti: "Gül fidanlarını Isparta'dan getirdik. 2 sene önce başladık. 2022'de burada gül ve lavantalar çok daha yoğun şekilde ortaya çıkacak."