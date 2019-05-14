Berdan Mardini'den Artuklu'ya 12 milyon liralık yatırım! Onlarca istihdam müjdesi

50 kişinin istihdam edileceği fabrikayı 2 ay sonra hizmete açacak olan Mardini, mahallede bin 500 dönüm alanda gül ve lavanta da yetiştireceğini söyledi. Fabrika hakkında bilgi veren Mardini, memleketini de içinde barındıran Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğunu belirterek, gülün 5 bin yıl önce bu bölgede yetiştirildiğini, ardından Avrupa'ya götürüldüğünü dile getirdi.