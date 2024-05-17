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Berdan Mardini memleketinde fabrika açtı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Berdan Mardini memleketinde fabrika açtı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor

Şarkıcı Berdan Mardini'nin memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenecek güller kadınlar tarafından hasat ediliyor.

Berdan Mardini memleketinde fabrika açtı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor

Mardini'nin merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 4 yıl önce kurduğu fabrikaya getirilen güller, 500 kilogramlık 6 kazana dökülerek gül suyu ve yağına dönüştürülüyor.

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Berdan Mardini memleketinde fabrika açtı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor

Fabrikanın yakınında yaklaşık 600 dönüm alanda ekilen "Isparta gülü" olarak bilinen "Rosa damascena" türü güller kadınlar tarafından toplanıyor.

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Berdan Mardini memleketinde fabrika açtı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor

Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor.

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Berdan Mardini memleketinde fabrika açtı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor

İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

Gül hasadına katılan Berdan Mardini, gazetecilere, memleketine yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu, 2016 yılında fabrika kurma yönünde başlattıkları çalışmanın bugün bu aşamalara geldiğini söyledi.

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