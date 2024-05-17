Berdan Mardini memleketinde fabrika açtı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor

İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

Gül hasadına katılan Berdan Mardini, gazetecilere, memleketine yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu, 2016 yılında fabrika kurma yönünde başlattıkları çalışmanın bugün bu aşamalara geldiğini söyledi.