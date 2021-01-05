Berdan Mardini iyilik yapmak istedi kumpası son anda bozdu! Dolandırıcı bakın kim çıktı
Bir zamanların ünlü ismi 36 yaşındaki Berdan Mardini iyilik yapmak isterken dolandırıcılık tuzağına düştü. Dolandırmaya çalışan kişi de futbolcu çıktı.
Uzun zamandır ekranlarda ve sahnelerde olmayan Berdan Mardini'nin başı belaya girdi. Muhtaç bir aile için harekete geçen Mardini'nin başına gelmeyen kalmadı.
11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti.
Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı.
Bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.