Berdan Mardini ile 'aldatma' iddiasıyla boşanan Fatoş Yelliler'den Gökhan Göz'ü de aldattığı iddiasına yanıt
Ünlü türkücü Berdan Mardini'yi 'aldattığı' gerekçesiyle evliliği sonlanan, Mardini ile evli olduğu dönemde Gökhan Göz ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve yine 'aldatma' iddiasıyla suçlanan Fatoş Yelliler'den eşyalarını 'köpekler için' yakan Gökhan Göz'e 'yargısız infaz' cevabı...
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığını iddia etti. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm kıyafetleri de yaktı. Bu iddianın ardından Fatoş Yelliler, yaptığı açıklamada, "Eski tarihli mesajları, güncel mesajlarmış gibi gösterip sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca." dedi.
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in, sevgilisini de aldattığı iddia edildi. Yelliler bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
'10 kocalı kadın'
İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile yaptığını iddia ettiği mesajlaşmalarını ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü. Gökhan Göz, aldatma kanıtı olarak iddia ettiği yazışmalara '10 kocalı kadın' notunu düştü.
"Ben de köpeklerim için yakacağım"
Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Ben de köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.