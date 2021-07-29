Berdan Mardini için boşandığı eşi Fatoş Yelliler uzaklaştırma kararı çıkarttı
Berdan Mardini boşandığı eşi Fatoş Yelliler'in aldırdığı uzaklaştırma kararıyla şoke oldu. Berdan Mardini eşinden 4 ay önce boşanmıştı.
Şarkıcı Berdan Mardini’den 4 ay önce anlaşmalı olarak boşanan ve geçen ay aracına gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fatoş Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu iddia etti.
Berdan Mardini'nin eşi Fatoş Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Fatoş Yelliler valilikten yakın korunma da talep etti.
Dilekçede, Berdan Mardini’nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.
Mahkeme kararına göre Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler’e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.