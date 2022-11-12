Berdan Mardini hakkında skandal iddia! Eğer doğruysa çok vahim
Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı hakkında çok konuşulacak skandal bir iddia ortaya attı. Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Öte yandan evinin önünde 15 kişinin saldırısına uğradığını da anlattı. İşte çok konuşulacak iddialar...
Önce dolandırıldı, sonra da ailecek saldırıya uğradı. İddiasına göre o saldırının arkasında ünlü şarkıcı vardı. Şahin Karademir... Türkücü Berdan Mardini'nin amcası... İkilinin arası yaptıkları ticaretle açıldı. Amcası yeğeninden şikayetçi oldu.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYOR
Kanal D mikrofonlarına konuşan Şahin Karademir, "Beş yılda bitirdiğim projeyi ona verdim. Yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Öldürmek istiyor! Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım
Beni tehdit ediyor,
'Seni öldüreceğim' diyor. Toplam 2.5 milyon TL'lik gayrimenkulüm şu an onun elinde. Benim kapıma Berdan Mardini'den dolayı 6.5 milyon TL haciz geldi" ifadelerini kullandı.
Bu şikayetten sonra Karademir Ailesi, Avcılar'da saldırıya uğradı. 15 kişinin saldırı düzenlediği o anlarda Berdan Mardini'in amcası Şahin Karademir, eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir yaralandı. Üçü de saldırganlardan ve Berdan Mardini'den şikayetçi oldu.