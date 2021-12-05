Berdan Mardini göğüs dekoltesiyle sosyal medyanın diline düştü: Cinsiyet mi değiştirdin?

"Yeni fotolar lazım bana"

Çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.