Berdan Mardini göğüs dekoltesiyle sosyal medyanın diline düştü: Cinsiyet mi değiştirdin?
Eski eşi Fatoş Yelliler ise gündeme gelen Berdan Mardini "Yeni fotolar" dedi ve pozlarını paylaştı. Mardini'nin içine bir şey giymeden tercih ettiği ceketine "Hiç yakışmamış. Cinsiyet mi değiştirdin?" yorumları yağdı.
İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini yeni aşka yelken açmıştı. modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans veren Yelliler aşk pozlarıyla gündem olunca gözler Mardini'ye çevrildi.
"Yeni fotolar lazım bana"
Çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.
Mardini'yi bu halde gören takipçileri şoke oldu.
Çoğu takipçi Berdan Mardini'ye "Hiç olmadı" yorumunda bulundu.