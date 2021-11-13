Berdan Mardini: Eski eşim Fatoş Yelliler evliyken başkasıyla dini nikah kıymış
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan ünlü türkücü Berdan Mardini "Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış" dedi.
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Berdan Mardini, boşandıktan sonra yıllarca ihanete uğradığını öğrendiği Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mardini, Yelliler'in kendisiyle evli olduğu dönemde sahte bir kimlikle başka bir adamla evlendiğini hatta evlilik cüzdanını da evde sakladığını söyledi.
Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında ihaneti nasıl öğrendiğini, eşinin kendisini nasıl kandırdığını bir bir anlattı.
"Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş"
Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" dedi. Canlı yayında bomba açıklamalar yapan şarkıcı, eşinin sahte kimlikle başka bir adamla da evlendiğini anlattı.
Programın sunucularından Seren Serengil ise Fatoş Yelliler'in sahte bir kimlik ile Berdan Mardini ile evliyken başka bir adamla evlendiğini söyledi.