Berdan Mardini: Eski eşim Fatoş Yelliler evliyken başkasıyla dini nikah kıymış

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında ihaneti nasıl öğrendiğini, eşinin kendisini nasıl kandırdığını bir bir anlattı.