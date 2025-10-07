Berdan Mardini boşanıyor! O paylaşımı bomba gibi patladı! Eşi kimdir, kaç yaşında...
Şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz nisan ayında Dilara Talay ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Son zamanlarda boşanma iddiaları gündeme gelmişti, Mardini'nin o paylaşımı her şeyi gözler önüne serdi. Dilara Talay kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...
Şarkıcı Berdan Mardini he yaptığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İki sene önce aşk yaşamaya başladığı Dilara Talay ile geçtiğimiz nisan ayınca sessiz sakin evlenen ünlü şarkıcının evliliğinde kriz çıktığı iddiaları vardı. Mardini'nin o paylaşımıyla yer yerinden oynadı.
Şarkıcı Berdan Mardini (45) 2010'da nikâh masasına oturduğu, çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021'de boşanmıştı. 2023'te de kendinden 13 yaş küçük İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer nisanda ilişkilerini resmiyete dönüştürdü, Başakşehir Nikâh Dairesi'nde evlendi.
SOYADINI SİLDİ
Ancak ikilinin geçen günlerde birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmaları ayrılık dedikoduklarına neden oldu.
Nikâh sonrası soyadını 'Mardini' olarak değiştiren Dilara Talay, soyadını da tekrar 'Talay 'olarak güncelledi.
"ERKEĞİN EN ONURLU HAMLESİ"
Boşanacakları konuşulan çiftten Berdan Mardini şimdi de yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Mardini "Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü; Saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir" sözlerini paylaştı.