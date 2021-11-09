Berdan Mardini aşkı şarkıcı komşusu Morena Taraku'da buldu! Fatoş Yeliller kaldıramadı
10 yıllık eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan rdan Mardini'nin şarkıcı komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü. Öte yandan Fatoş Yelliler eski eşininin sevgilisi olmasını kaldıramadı.
43 yaşındaki ünlü türkücü Berdan Mardini'nin 2010 yılında Paris'te tanıştığı, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler eski eşininin sevgilisi olmasını kaldıramadı. Yelliler'den olaylı bir şekilde geçtiğimiz Mart ayında boşanan Mardini yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. 11 yıllık evliliklerini sonlandırma aşamasındayken ünlü modacı Gülşah Saracoğlu'nun sevgilisi olan iş adamı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Yelliler ise adete küplere bindi.
10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
"Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım"
Dünyaca ünlü Kosovalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini'nin yakın çevresine, "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum" dediği iddia edildi.
İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardini'nin sürpriz doğum günü organizasyonunun da Morena Taraku'nun organize ettiği ortaya çıktı.