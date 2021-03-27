Berat Kandili rızık duası ayetli! 100 rekatlık Berat namazı kılan o sene ölürse...

100 rekatlık namazı kılan o sene ölürse... : Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunarak kılınır. 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda defterine kaydeyle"