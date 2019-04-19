Berat Kandili resimli mesajları kısa sözlü kutlama rehberi 2019

-Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-ı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.Allah bizleride bu rütbeye nail etsin. Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!