Berat Kandili resimli mesajları kısa sözlü kutlama rehberi 2019
Bugün Berat Kandili gecesi. Sizlere Berat kandili mesajlarını hadis ve ayetlerle birlikte resimli hazırladık. Kısa SMS olarak atabileceğiniz en güzel berat kandili sözleri resimli olarak internethaber.com tarafından düzendi. İşte berat mesajlari
Meleklerin bayramı olan, amel defterinin yeniden yazıldığı, günahların affolduğu bu mübarek gece için en güzel resimli kandil mesajlarını ve anlamlı berat kandili görselli mesajlar derlemesini sizler için hazırladık. Ellerin semaya açılacağı bu kutsal gecede sevdiklerinize resimli kandil mesajı yollayın, berat kandili dualarında hayır dualarını alın.
19 Nisan 2019 gecesi Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın. Sevdiklerinizin Berat Kandili hazırladığımız kısa SMS mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte yeni hazırlanmış 2019 yılına özel Berat Kandili resimli mesajları ve kutlama sözleri;
-Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-ı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.Allah bizleride bu rütbeye nail etsin. Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..