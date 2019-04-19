Berat Kandili nasıl ibadet edilir berat kandili namazı kılınışı ve özel duası

BERAT NE DEMEK: Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili gecesi İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah'ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi gerçekleşmektedir. Ayrıca o günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste geçmektedir. Bu yıl Ramazan'ın müjdecisi olan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman? 2018 Berat Kandili, Mevlid Kandili ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri..