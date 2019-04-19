Berat Kandili duası ve 100 rekatlık namazı kılan o sene ölürse...
Berat Kandili bu gece yani 19 Nisan gecesi kutlanıyor. Berat Kandili 100 rekatlık namazinin kılınışı nasıl, niyet ederken ne denir? Berat Kandili gecesi okunacak dualar hangileri kandilin fazileti ve önemi nedir?
Berat Kandili en önemli en faziletli gecelerden biridir. Çünkü Berat Kandili amel defterinin yazıldığı gecedir. İkinci Kadir gecesi olarak nitelenen Berat Kandili, günahlarınızdan kurtulmak ve yeni bir sayfa açmak bakımından önemli ve kıymetli bir gece. Bu sene Berat Kandili19 Nisan cuma gecesine denk geldi. Peki Berat Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli namazı ve duası nasıldır? Sizler için Berat kandili hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Her sene, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesidir. Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğaca ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.
Berat Kandili önemi fazileti : Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. -Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. -Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. -Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.
Berat Kandili namazı 100 rekatlık namaz nasıl kılınır: Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var, İslam alimlerine göre Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır. Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.