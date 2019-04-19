Berat Kandili duası ve 100 rekatlık namazı kılan o sene ölürse...

Berat Kandili en önemli en faziletli gecelerden biridir. Çünkü Berat Kandili amel defterinin yazıldığı gecedir. İkinci Kadir gecesi olarak nitelenen Berat Kandili, günahlarınızdan kurtulmak ve yeni bir sayfa açmak bakımından önemli ve kıymetli bir gece. Bu sene Berat Kandili19 Nisan cuma gecesine denk geldi. Peki Berat Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli namazı ve duası nasıldır? Sizler için Berat kandili hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.