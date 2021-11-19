Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak'ın ailesiyle Paris tatilinde olduğu iddia edildi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar 11 lirayı aşınca eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolar sözlerinin videoları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Son olarak babası Sadık Albayrak'ın, "Türkiye'yi yerinden oynatacak bir kitap yazıyor" dediği Berat Albayrak, doların zirve yaptığı gün ailesiyle Fransa'da tatilde olduğu iddia edildi.