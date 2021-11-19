Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak'ın ailesiyle Paris tatilinde olduğu iddia edildi
Doların zirve yaptığı gün son dönemin moda sorusu "Berat Albayrak nerede?" sosyal medyada yine gündem oldu. Bir sosyal medya kulanıcısı, Berat Albayrak'ın eşi ve çocuklarıyla Paris'te tatilde olduğunu iddia eden fotoğraflar paylaştı....
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar 11 lirayı aşınca eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolar sözlerinin videoları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Son olarak babası Sadık Albayrak'ın, "Türkiye'yi yerinden oynatacak bir kitap yazıyor" dediği Berat Albayrak, doların zirve yaptığı gün ailesiyle Fransa'da tatilde olduğu iddia edildi.
Berat Albayrak nerede sorusu sosyal medyanın en çok merak ettiği konuların bayında gelirken Albayrak, ailesiyle birlikte Paris'te tarihi ve turistik yerleri gezerken görüntülendi.
Berat Albayrak'ın TT listesine çıktığı gün, bir sosyal medya kullanıcısı Paris'te karşılaştığını iddia etti Berat Albayrak'ın fotoğraflarını paylaştı.
Berat Albayrak'ın eşi ve çocuklarıyla Paris'te tatilde olduğunu gösteren fotoğraflar sosyal medyada TT listesine girdi.