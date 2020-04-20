Beraber tüketildiğinde şifa bombasına dönüşen yiyecekler!

Elma ve Tarçın

Uzmanlar tarçının elmada bulunan B-6 vitamininin alımını kolaylaştırdığını, bu durumun ise epitel doku hücrelerine antioksidan desteği sağladığını tespit etmişlerdir.Kilomuza da dikkat etmek istiyoruz ama tatlıdan da vazgeçemiyorsak tarçınlı elma dilimi de tatlı yerine geçebilecek en güzel öneridir. 1 adet elma rendesi, üzerine 1 tatlı kaşığı toz tarçın serperek çiğ ya da fırında az pişirerek tüketebileceğiniz yeşil elmanın kalori oranı diğer tatlı ve pastalara oranla çok masum sayıldığı için yaşlıların da tercihleri edebileceği bir besin takviyesidir.