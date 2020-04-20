Beraber tüketildiğinde şifa bombasına dönüşen yiyecekler!
Amerika Seattle Fred Hutchinson Araştırma Merkezi uzmanlarınca baharatların nasıl daha yararlı olabileceğine dair araştırma yapıldı. İşte beraber tüketilince adeta şifa bombası olan besinler!
Elma ve Tarçın
Uzmanlar tarçının elmada bulunan B-6 vitamininin alımını kolaylaştırdığını, bu durumun ise epitel doku hücrelerine antioksidan desteği sağladığını tespit etmişlerdir.Kilomuza da dikkat etmek istiyoruz ama tatlıdan da vazgeçemiyorsak tarçınlı elma dilimi de tatlı yerine geçebilecek en güzel öneridir. 1 adet elma rendesi, üzerine 1 tatlı kaşığı toz tarçın serperek çiğ ya da fırında az pişirerek tüketebileceğiniz yeşil elmanın kalori oranı diğer tatlı ve pastalara oranla çok masum sayıldığı için yaşlıların da tercihleri edebileceği bir besin takviyesidir.
Bal ve Karabiber
Bal-karabiber ikilisi, soğuk algınlığından kaynaklanan öksürüğe karşı en etkili karışımlardan biridir. Her ikisi de solunum yolları üzerinde etkili birer balgam söktürücüdür. Bal ve karabiber bir araya geldiğinde öksürüğü yatıştırır. Ayrıca Toz karabiber ile bal ve soğanı karıştırarak macun yapılıp saça sürüldüğünde saç dökülmesine derman olduğunu, dökülen saçları geri çıkardığını göreceksiniz.
Biberiye ve Tahıllar
Domates sosunuzu yada etinizi marine ederken biberiye kesinlikle kullanın. Ayrıca kek ve hububatlı ekmeklerle beraber kullanacağınız biberiye kronik rahatsızlıklara karşı koruma sağlıyor.Biberiye ayrıca, Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yapılan araştırmalara göre sindirim sistemine hafifletir, hazımsızlığı önleyici tesiri vardır. Bağırsaklarda oluşan gazlara karşı, gazlardan dolayı oluşan burkulma yada sancılara karşı iyi kazanç. Safra kesesine de fayda sağlar.
Kişniş ve Tavuk
Kişniş eforlu bir antioksidandır. Meme kanserlerinde, obeziteye bağlı kanserlerine karşı gözetici tesiri bulunur. Sindirimi basitleştirici ve gaz giderici özelliği bulunur. Mide sızısının dindirilmesinde destekçi olur. Besin zehirlenmelerini önlemede etkili olduğu için en çok zehirlenmelere yol açan tavuk yemekleri gibi yemeklerde kullanılması önem taşıyor.