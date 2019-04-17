Beraat eden Murat Başoğlu'na bir şok daha! Hayasızca hareketler nedeniyle...
Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede ilişkiye girerken objektiflere yakalanan Murat Başoğlu'na, beraat ettiği davadan flaş bir karar çıktı.
Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada geçen mart ayında her iki sanık için beraat kararı çıkmıştı. Ancak beraat kararına yapılan itiraz nedeniyle yeni gelişmeler yaşandı.
Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği beraat kararına itiraz ederek, kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurdu. Savcı, dosyayı temyize götürme nedeni olarak ise davaya konu olan eylemin aleni bir yerde yapılmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararına, olayla ilgili yapılan keşfin bölgenin sakin olduğu bir tarihte yapılmasını gerekçe gösterdi.
Savcı olayın temmuz ayında gerçekleştiğini ve o tarihte bölgenin sakin değil, daha kalabalık olduğunu ifade etti. Bunun üzerine dosya, görüşülmek üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi
Daireler arası iş bölümüne göre 'cinsel suçlar' kapsamındaki dosyaların görüşüldüğü 15. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonrasında sanıklardan Burcu Başoğlu'nun mahkemede tanık olarak dinlenen eşi Selçuk Kabadayı'ya tebligat gönderilmediği anlaşıldı.