Beraat eden Murat Başoğlu'na bir şok daha! Hayasızca hareketler nedeniyle...

Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği beraat kararına itiraz ederek, kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurdu. Savcı, dosyayı temyize götürme nedeni olarak ise davaya konu olan eylemin aleni bir yerde yapılmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararına, olayla ilgili yapılan keşfin bölgenin sakin olduğu bir tarihte yapılmasını gerekçe gösterdi.