Benzin fiyatları Gökhan Özoğuz'u çıldırttı! Aracının deposunu bakın kaça fulledi...

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandıran ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından "Rezalet" diyerek tepki gösteren şarkıcı şu sözleri sarfetti: