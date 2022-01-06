Benzin fiyatları Gökhan Özoğuz'u çıldırttı! Aracının deposunu bakın kaça fulledi...
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz aracının deposunu doldurduktan sonra ödediği ücrete adeta delirdi. Benzin fiyatlarındaki artışa isyan eden Athena Gökhan, 'zam' etiketiyle Twitter'dan tepki verdi.
Toplumsal olaylara verdiği tepkiler ve gündeme ilişkin dikkat çeken paylaşımlarıyla son dönemde adından sıklıkla söz ettiren Athen grubunun solisti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti. Aracının deposunu doldurttuktan sonra ödediği meblağa Twitter'dan 'zam' etiketi ile isyan eden şarkıcı, "Rezalet" diyerek tepki gösterdi.
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da başlayan Gökhan Özoğuz, aracının deposunu 915 TL ödeyerek doldurtmasına adeta delirdi.
Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandıran ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından "Rezalet" diyerek tepki gösteren şarkıcı şu sözleri sarfetti:
"Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor"
"Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet"