Benzin dolumu esnasında çakmak çaktı, alevlerin içinde kaldı

İstasyonda bulunan diğer akaryakıt pompası görevlileri yangın söndürme tüpleri ile önce yanan ATV sürücüsünü söndürdü sonra da ATV ile akaryakıt pompasını söndürdü. Akaryakıt istasyonu görevlilerinin anında müdahalesi ile büyük bir faciadan dönülürken, pompa görevlisi ve ATV sürücüsü yanarak yaralandı. ATV’nin arkasında yolcu olarak bulunan bir başka kişi de alevlerden son anda kaçarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan ATV sürücüsü Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, pompa görevlisi Mehmet Akbulut’un ise bacağında ve kollarında yanıklar olduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.