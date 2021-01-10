Benzerlikleri herkesi güldürdü! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i paylaştı
İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in son paylaşımı takipçilerini güldürdü.
2019 yılında Eser Yenenler, 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yıldız ile dünyaevine girdi. Çift, aynı sene içinde ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde ise ikinci çocuk heyecanı yaşıyorlar.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, Instagram ve Youtube hesabından yaptığı paylaşımlarla hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşıyor.
Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler'in son paylaşımı herkesi güldürdü.
Berfu Yenenler, Mete adını verdiği oğlunun eşi Eser Yenenler'e benzediğini belirterek paylaştığı ultrason fotoğrafı 90 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.