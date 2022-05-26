Benzerliği görenleri şaşkına çevirdi! Onu gören Orhan Gencebay sanıyor: Herkes fotoğraf çektiriyor
Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çeken Bursalı Ahmet Budak'ı gören fotoğraf çektiriyor.
Bursa'da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Görenlerin Orhan Gencebay, sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.
118
Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çekiniyor.
218
Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak'ın tek istediği Orhan Gencebay'la bir araya gelmek.
318
Orhan Gencebay'a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak, "Beni gören herkes Orhan Gencebay'a benzetiyor." dedi.
418