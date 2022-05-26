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Benzerliği görenleri şaşkına çevirdi! Onu gören Orhan Gencebay sanıyor: Herkes fotoğraf çektiriyor

Benzerliği görenleri şaşkına çevirdi! Onu gören Orhan Gencebay sanıyor: Herkes fotoğraf çektiriyor

Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çeken Bursalı Ahmet Budak'ı gören fotoğraf çektiriyor.

Benzerliği görenleri şaşkına çevirdi! Onu gören Orhan Gencebay sanıyor: Herkes fotoğraf çektiriyor

Bursa'da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Görenlerin Orhan Gencebay, sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.

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Benzerliği görenleri şaşkına çevirdi! Onu gören Orhan Gencebay sanıyor: Herkes fotoğraf çektiriyor

Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çekiniyor. 

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Benzerliği görenleri şaşkına çevirdi! Onu gören Orhan Gencebay sanıyor: Herkes fotoğraf çektiriyor

Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak'ın tek istediği Orhan Gencebay'la bir araya gelmek.

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Benzerliği görenleri şaşkına çevirdi! Onu gören Orhan Gencebay sanıyor: Herkes fotoğraf çektiriyor

Orhan Gencebay'a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak, "Beni gören herkes Orhan Gencebay'a benzetiyor." dedi.

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