Benzerliği görenler gözlerine inanamadı! İşte Hakkarili Kenan İmirzalıoğlu
Sevilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken Mesut Yılmaz yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Hakkarili iş adamı Mesut Yılmaz, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliği ile dikkat çekiyor. Yılmaz, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ankara ve Hakkari'de inşaat işiyle uğraşan 35 yaşındaki Mesut Yılmaz, arkadaşlarının bir cast ajansına gönderdiği fotoğraflar sonucu 'dublörlük' teklifi aldı.
Yakın zamanda İstanbul'a gidecek olan Yılmaz'ın Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı Alef dizisinde oynaması bekleniyor.
Dublör teklifi: Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmekten rahatsızlık duymadığını ve oyunculuk yapmak istediğini söyledi. Sinema ve tiyatroya her zaman ilgi duyduğunu anlatan Yılmaz, "Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynadığı Alef dizisinde oynamam için İstanbul'a davet edildim. Özel bir cast ajansından aradılar. Kenan İmirzalıoğlu'nun dublörü olarak değerlendirmek istiyorlarmış" dedi.
İstanbul'dan davet aldı: Oyunculuk için daha önce de benzer teklifler aldığını ancak yoğun iş hayatından ötürü teklifleri kabul etmediğini belirten Yılmaz, "Ama bu kez değerlendirmek istiyorum. Bu çok heyecan verici bir durum. Önümüzdeki ay içinde ilgili şirketin daveti üzerine İstanbul'a gideceğim" ifadelerini kullandı.