Benzerliği görenler gözlerine inanamadı! İşte Hakkarili Kenan İmirzalıoğlu

İstanbul'dan davet aldı: Oyunculuk için daha önce de benzer teklifler aldığını ancak yoğun iş hayatından ötürü teklifleri kabul etmediğini belirten Yılmaz, "Ama bu kez değerlendirmek istiyorum. Bu çok heyecan verici bir durum. Önümüzdeki ay içinde ilgili şirketin daveti üzerine İstanbul'a gideceğim" ifadelerini kullandı.