Bensu Soral'den dikkat çeken güzellik algısı açıklaması: Hastalıklı bir boyuta geldi!
Geçtiğimiz hafta eşi Hakan Baş ile tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Bensu Soral bu sefer InStyle Dergisine verdiği röportajla gündem oldu. Güzellik algısının hastalıklı hale geldiğini söyleyen Soral, ablası Hande Soral'in oğlu Ali'nin doğması ile yaşadığı teyzelik duygusunu da anlattı.
Son olarak Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrol paylaşan 31 yaşındaki güzel oyuncu Bensu Soral InStyle Türkiye’nin yeni sayısının kapağında yer aldı.
2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Hakan Baş ile evliliklerine ikinci şansı veren Bensu Soral geçtiğimiz günlerde tatil fotoğraflarıyla gündem olmuştu.
InStyle Dergisine Röportaj veren Soral “Sosyal medyanın genç kadınlara dayattığı beden ve güzellik algısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle cevapladı:
Sosyal medyanın geldiği noktada bu durum artık had safhada yaşanıyor. Bunun bir yerde bitmesini çok istiyorum. Herkes birbiriyle yarış halinde ve kendisinde eksiklik hisseden insanlara bu durumun zarar verdiği ortada. Aslında en acı olan da şu ki; sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak. Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Fakat son zamanlarda bu algının yıkılması için sarf edilen çabalar da gözden kaçmamalı. Umarım hep birlikte bu güzellik algısını değiştirebiliriz.