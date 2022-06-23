Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş ile olay itiraf! "Basiretimiz bağlandı.."

Ekranların sevilen oyuncusu, ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyunculuğa adım atan, güzelliği ile adından söz ettiren Bensu Soral 2018 yılında evlendiği Hakan Baş ile geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Hakan Baş'la aralarındaki buzları tamamen eriten Soral, önceki gün Etiler’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eşiyle Göcek'te tekne tatili yapan oyuncu, eşiyle barışma süreci ve teyzelik sevinci yaşaması hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Soral eşiyle olan sıkıntılarının atlatmasının ardından "Herhalde basiretimiz bağlandı.." açıklamasını yaptı.