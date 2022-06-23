Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş ile olay itiraf! "Basiretimiz bağlandı.."
Oyuncu ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyunculuğa adım atan, güzelliği ile adından söz ettiren Bensu Soral 2018 yılında Hakan Baş ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden döndüğü Hakan Baş'la aralarındaki buzları tamamen eriten Soral, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Eşiyle Göcek'te tekne tatili yapan oyuncu, eşiyle barışma süreci ve teyzelik sevinci yaşaması hakkında samimi açıklamalarda bulundu..
Ekranların sevilen oyuncusu, ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyunculuğa adım atan, güzelliği ile adından söz ettiren Bensu Soral 2018 yılında evlendiği Hakan Baş ile geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Hakan Baş'la aralarındaki buzları tamamen eriten Soral, önceki gün Etiler’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eşiyle Göcek'te tekne tatili yapan oyuncu, eşiyle barışma süreci ve teyzelik sevinci yaşaması hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Soral eşiyle olan sıkıntılarının atlatmasının ardından "Herhalde basiretimiz bağlandı.." açıklamasını yaptı.
Samimi açıklamalarda bulundu
Evliliklerinde sıkıntılı bir dönem geçiren ve o günleri geride bırakan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti geçtiğimiz günlerde Göcek'te aşk tazelemişlerdi. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Bensu Soral samimi açıklamalarda bulundu.
Barış kutlaması yapmıştı
Bensu Soral boşanmanın eşiğine geldiği Hakan Baş ile Göcek’te barış kutlaması yapmıştı.
Objektiflere takıldı
Aşk tatilinden dönen oyuncu önceki gün Etiler’deydi. Bensu ilişkilerine dair şunları söyledi..