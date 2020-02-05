Bensu Soral'a hediye edilen heykel Banu Alkan'a benzetildi alay konusu oldu
Bensu Soral'ın hayranı, oyuncunun heykelini yaparak hediye etti. Heykel, Bensu Soral'dan çok Banu Alkan'a benzeyince ise sosyal medyada alay konusu oldu.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de her daim dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral'a hayranı tarafından yapılan bir heykel hediye edildi. Fakat heykel Bensu Soral yerine Banu Alkan'a benzeyince sosyal medyanın diline düştü.
Bensu Soral, kendisine hediye edilen heykeli sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Hayalinin resim-heykel sergisi açmak olduğunu her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Soral, takipçisinin yaptığı heykel karşısında çok mutlu olduğunu dile getirerek Instagram hesabından hayranına teşekkür etti.
Bensu Soral'ın çok beğendiği heykele sosyal medyada kullanıcıları adeta yorum yağdırdı. Heykelin Bensu Soral'a hiç benzemediğini söyleyen kullanıcılar, heykeli Banu Alkan'a benzetti.
Birçok takipçisi Bensu Soral'a yorum yağdırdı. Birçok takipçisi, ''Bence aslında hayranı Banu Alkan'a hayranmış, ama ünlüleri karıştırmış'' yorumunda bulundu.