Bensu Soral ve Hakan Baş'tan çocuk haberi! İlişkileri sallantıdaydı, ters köşe yaptılar
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, evliliklerinde zor zamanlar geçirmişti. Boşanacakları haberleri gündemin altını üstüne getirmişti. Aralarındaki buzları eriten çift, bu yaz tatile doyamadı. Bensu Soral, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Bodrum'da görüntülendi. Soral, basın mensuplarından ablası Hande'nin bebeğiyle ilgili gelen sorulara "Biz de çocuk istiyoruz ama kısmet, neden olmasın" yanıtını verdi.
Bensu Soral ve eşi Hakan baş, önceki gün Bodrumda objektiflere yakalandı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen Soral, önemli açıklamalar yaptı. Boşanmaları beklenirken aralarındaki buzları eritip tatilden tatile koşan çift, bakın bombayı nasıl patlattı...
Objektiflere yansıdı
Bensu Soral-Hakan Baş çifti, soluğu Bodrum'da aldı. Soral, eşiyle birlikte geçtiğimiz gün Gümüşlük'teki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soral, eşiyle bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılmak için iki günlüğüne Bodrum'a geldiklerini belirtti.
Döner dönmez ablamdayız
31 yaşındaki oyuncu, 2 ay önce anne olan ablası Hande Soral'ın bebeğiyle ilgili soruları "Ailemizde herkesi özlüyoruz ama artık en çok özlediğimiz Ali. Onun için yarın döner dönmez ablamlardayız." sözleriyle yanıtladı.
Çocuk istiyoruz
Ünlü isim, ayrıca "Siz çocuk ister misiniz?" şeklindeki soruya da "Biz de çocuk istiyoruz ama kısmet, neden olmasın." cevabını verdi. Hakan Baş da eşi Bensu Soral gibi "Kısmet, inşallah." demekle yetindi.