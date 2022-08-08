Bensu Soral ve Hakan Baş'tan çocuk haberi! İlişkileri sallantıdaydı, ters köşe yaptılar

Çocuk istiyoruz

Ünlü isim, ayrıca "Siz çocuk ister misiniz?" şeklindeki soruya da "Biz de çocuk istiyoruz ama kısmet, neden olmasın." cevabını verdi. Hakan Baş da eşi Bensu Soral gibi "Kısmet, inşallah." demekle yetindi.