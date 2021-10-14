Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? Magazini sallayan iddia!
Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın boşandığı iddia edildi.
Son birkaç aydır evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral ile Hakan Baş'la ilgili üzücü iddia... Üç yıl önce dünyaevine giren ünlü ikilinin, anlaşmalı olarak yollarını ayırdığı hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.
Çocuk krizi
2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, son günlerde evliliklerindeki krizle gündeme geliyordu. Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral (30) ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.
Aldatma iddiası
Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı.Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Bunun ardından çift, ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yalanlamışlardı. İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı.