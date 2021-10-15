Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? İddialara ilk yanıt geldi
Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın boşandığına yönelik haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Bensu Soral yaptığı paylaşımlarla 'boşanma' haberlerine açıklık getirdi.
Hakan Baş ile dün tek celsede boşandığı haberleri sosyal medyaya düşen ünlü oyuncu Bensu Soral Instagram hesabından, fotoğraf paylaşarak şaşırttı. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini 2018 yıllında evlilik ile taçlandıran Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliği üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Ünlü çiftin dün tek celsede boşandığı iddia edildi ama Bensu Soral'dan bu haberin doğru olmadığı, eşi Hakan Baş ile aynı evde olduklarına yönelik açıklama geldi.
Güzel oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile boşanma haberlerinden sonra soluğu arkadaşlarıyla bir eğlence mekanında aldı.
Kardeşi Bedirhan Soral ile fotoğrafını paylaşan Bensu Soral'a binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Bir süredir gözlerden uzak olan ikilinin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdiği iddiası ortaya atılmıştı.Anlaşmalı olarak boşandıkları ileri sürülmüştü.3 yıllık eşi Hakan Baş'tan boşandığı yönünde haberler çıkan Bensu Soral, dün akşam katıldığı davette soruları yanıtladı.