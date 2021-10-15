Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? İddialara ilk yanıt geldi

Hakan Baş ile dün tek celsede boşandığı haberleri sosyal medyaya düşen ünlü oyuncu Bensu Soral Instagram hesabından, fotoğraf paylaşarak şaşırttı. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini 2018 yıllında evlilik ile taçlandıran Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliği üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Ünlü çiftin dün tek celsede boşandığı iddia edildi ama Bensu Soral'dan bu haberin doğru olmadığı, eşi Hakan Baş ile aynı evde olduklarına yönelik açıklama geldi.