Bensu Soral milyonluk anlaşmayı kabul etti! Çocuk yapmayı erteledi

Oynadığı rollerle ses getiren 28 yaşındaki sevilen oyuncu Bensu Soral doludizgin sürdürdüğü evliliği hakkında önemli bir karar aldı.

Show Tv ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinin ardından Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminde rolan alan Bensu Soral bir giyim firmasıyla yaptığı anlaşma çok konuşulacak.

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Giyim firması ile masaya oturan güzel oyuncu imza attığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde hamile kalmayacak. 

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Kariyerine odaklanan Soral, işini ilk sıraya koydu ve önemli bir karar almış oldu.

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Bir yıllık reklam anlaşması için 1 buçuk milyon lirayı cebe indiren Soral'ın eşiyle kurduğu "Evli, mutlu, çocuklu" hayali, yüzü olduğu markanın prosedürüne takıldı.

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