Bensu Soral milyonluk anlaşmayı kabul etti! Çocuk yapmayı erteledi
Oynadığı rollerle ses getiren 28 yaşındaki sevilen oyuncu Bensu Soral doludizgin sürdürdüğü evliliği hakkında önemli bir karar aldı.
Show Tv ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinin ardından Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminde rolan alan Bensu Soral bir giyim firmasıyla yaptığı anlaşma çok konuşulacak.
112
Giyim firması ile masaya oturan güzel oyuncu imza attığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde hamile kalmayacak.
212
Kariyerine odaklanan Soral, işini ilk sıraya koydu ve önemli bir karar almış oldu.
312
Bir yıllık reklam anlaşması için 1 buçuk milyon lirayı cebe indiren Soral'ın eşiyle kurduğu "Evli, mutlu, çocuklu" hayali, yüzü olduğu markanın prosedürüne takıldı.
412