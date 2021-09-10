Bensu Soral-Hakan Baş evliliğinde 2'nci şahıslar şoku! Kubilay Aka ile...

Birlikteliklerini 2018 yılında nikahla taçlandıran oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliğinde kriz çıktığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğraflarının ardından Hakan Baş'ın ise ünlü fenomen Mina Ceran ile Emirgan'da bulunan bir mekanda eğlendiği haberleri 'ihanet' iddialarının alevlenmesine neden oldu. Çift konu ile ilgili açıklamada bulundu.