Bensu Soral-Hakan Baş evliliğinde 2'nci şahıslar şoku! Kubilay Aka ile...
BÜnlü oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğindeki krizin nedeni ihanet mi? Sosyal medyayı karıştıran 'evlilikte ikinci şahıslar Kubilay Aka ve Mina Ceran' iddiasına jet yanıt...
Birlikteliklerini 2018 yılında nikahla taçlandıran oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliğinde kriz çıktığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğraflarının ardından Hakan Baş'ın ise ünlü fenomen Mina Ceran ile Emirgan'da bulunan bir mekanda eğlendiği haberleri 'ihanet' iddialarının alevlenmesine neden oldu. Çift konu ile ilgili açıklamada bulundu.
En son Cam Tavanlar dizisiyle ekranlarda olan 30 yaşındaki oyuncu Bensu Soral ile 29 Eylül 2018'de Four Seasons Hotel İstanbul'da düzenlenen törenle nikah masasına oturduğu 38 yaşındaki iş insanı Hakan Baş'ın evliliğinde kriz çıktığı ve evlerini ayırdıkları konuşulurken ünlü çift ile ilgili iddialar arka arkaya geldi...
Ortaya atılan ilk iddialarından birisi 'çocuk krizi' oldu. Hakan Baş'ın baba olma isteğine genç oyuncunun sıcak bakmadığı, kariyerine odaklanmak istediği ve bu sebeple aralarındaki gerilimin artması sonucu boşanma kararı aldıkları ve evlerini ayırdıkları söylentileri hızla kulaktan kulağa yayıldı. Bensu Soral'ın evliliği hakkında çıkan haberlerin ardından çıktığı tatilde yalnız olması ve eşinin yanında olmaması dedikoduların fitilini ateşledi. Soral, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla kendi evinde verdiği havuz partisinde eşinin orada olmaması dikkat çekmişti.
Çocuk krizinin ardından ise bugün sosyal medyada Bensu Soral'ın final yapan Cam Tavanlar dizisindeki rol arkadaşı 26 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka ile kol kola samimi fotoğrafları ortaya çıktı.