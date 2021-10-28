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Bennu Gerede'nin oğlu Dilan sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı

Bennu Gerede'nin oğlu Dilan sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı.

Bennu Gerede'nin oğlu Dilan sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı

Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada paylaştığı kareyle dikkat çekti. Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova'nın çıplak karesini yayınlayarak gündem oldu.

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Bennu Gerede'nin oğlu Dilan sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı

Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay yarattı. 

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Bennu Gerede'nin oğlu Dilan sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı

Sosyetik fotoğrafçının oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu yayınladı.

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Bennu Gerede'nin oğlu Dilan sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını yayınladı

Fotoğrafta Erkaya'nın sevgilisinin olması ise dikkat çekti.

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