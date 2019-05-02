Bennu Gerede'den Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım
Buket Aydın'ın CNN TÜRK'te sunduğu '40' programının bu haftaki konuğu fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede oldu. Gerede, "Survivor'a yeniden çağrılsanız yine gider misiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi.
CNN TÜRK'te yayınlanan '40' programına katılan Bennu Gerede çarpıcı açıklamarda bulundu. Gerede, "Survivor'a yeniden çağrılsanız yine gider misiniz?" sorusuna "Vallahi yıllarca Acun’a yalvardım beni tekrar alsın diye ama kimse kapımı çalmadı. Çok istedim çünkü oradaki maceramı tam bitirememiştim içimde kalmıştı. Yeniden gitmeyi tabii ki isterim." diye konuştu.
İşte Bennu Gerede'nin 'Survivor'a yeniden çağrılsanız yine gider misiniz?' sorusuna verdiği yanıt:
Vallahi yıllarca Acun’a yalvardım beni tekrar alsın diye ama kimse kapımı çalmadı. Çok istedim çünkü oradaki maceramı tam bitirememiştim içimde kalmıştı. Yeniden gitmeyi tabii ki isterim. Oğlum da gitmek istiyor. Hatta bütün ailemiz gitse ne kadar güzel olur.
Orada da aslında çok büyük bir iç yolculuğu yaptım. Çünkü gerçekten insan tamamen dünyadan kopuyor ve ilk defa hayatında ıssız bir adada kalıyor. Bu normal bir şey değil.