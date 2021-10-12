Bennu Gerede'den oğlu Daren'in 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e tam destek
Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya'nın aşk yaşadığı, bir zamanlar Tarkan ile 7 yıl birlikte olan avukat Bilge Öztürk'e destek... Gerede, oğlu ve Bilge Öztürk'ün arasındaki 22 yaş farkın hiç önemli olmadığını vurguladı.
Cemiyet hayatının tanındık isimlerinden Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya gönlünü 43 yaşındaki Bilge Öztürk’e kaptırdı. İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündeme geldi. Daren ve Bilge Öztürk’e en büyük destek Bennu Gerede’den geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından, ‘ Neden bir erkek çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşça büyükse erkekten bu bir skandaldır?’ mesajını paylaşarak hem oğluna hem de Bilge Öztürk'e destek verdi.
Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, yeni bir aşka yelken açtı. Öztürk, aradığı mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da buldu. Bennu Gerede ise müstakbel gelinine Instagram'dan övgüler dizerek 'onayladığı' mesajını verdi.
Gerede, Bilge Öztürk'e onay verdiğini ifade ettiği paylaşımın ardından magazinde ve sosyal medyada gündeme gelen 'yaş farkı' eleştirilerine yanıt verdi.