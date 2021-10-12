Bennu Gerede'den oğlu Daren'in 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e tam destek

Cemiyet hayatının tanındık isimlerinden Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya gönlünü 43 yaşındaki Bilge Öztürk’e kaptırdı. İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündeme geldi. Daren ve Bilge Öztürk’e en büyük destek Bennu Gerede’den geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından, ‘ Neden bir erkek çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşça büyükse erkekten bu bir skandaldır?’ mesajını paylaşarak hem oğluna hem de Bilge Öztürk'e destek verdi.