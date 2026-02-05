BIST 13.589
Benjamin Button gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali inanılmaz

Avustralya'da 1993 yılında dünyaya gelen Tomm Tennent, nadir görülen bir hastalıkla tıp dünyasını hayrete düşürmüştü.

Benjamin Button gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali inanılmaz - Resim: 1

 Bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti. Doğuştan yaşlı cildine sahip Tennent'in son hali ise şaşkına uğrattı.

Benjamin Button gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali inanılmaz - Resim: 2

Tomm Tennent, doğuştan yaşlı görünen cildiyle tıp tarihine adını yazdırmıştı.

Benjamin Button gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali inanılmaz - Resim: 3

Dünyaya gelişiyle birlikte doktorları hayrete düşüren Tennent'in vücudu, olağanüstü derecede kırışık bir cilt yapısına sahipti.

Benjamin Button gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali inanılmaz - Resim: 4

Yaşlı bir insanın cildi gibi görünen bu durum daha önce böyle bir vakaya rastlanmadığı için doktorları bilinmeze sokmuştu.

