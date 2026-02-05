Benjamin Button gerçek oldu: Yaşlı doğan adamın son hali inanılmaz
Avustralya'da 1993 yılında dünyaya gelen Tomm Tennent, nadir görülen bir hastalıkla tıp dünyasını hayrete düşürmüştü.
Bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti. Doğuştan yaşlı cildine sahip Tennent'in son hali ise şaşkına uğrattı.
Tomm Tennent, doğuştan yaşlı görünen cildiyle tıp tarihine adını yazdırmıştı.
Dünyaya gelişiyle birlikte doktorları hayrete düşüren Tennent'in vücudu, olağanüstü derecede kırışık bir cilt yapısına sahipti.
Yaşlı bir insanın cildi gibi görünen bu durum daha önce böyle bir vakaya rastlanmadığı için doktorları bilinmeze sokmuştu.
