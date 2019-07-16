Benim Tatlı Yalanım'a ortalığı karıştıracak transfer! Reytinglerde rekor kırıyordu
Star TV ekranlarında yayınlandığı ilk 5 bölümüyle reytinglerde ilk sıraya oturmayı başaran Benim Tatlı yalanım dizisine çok konuşulacak bir transfer gerçekleşti.
Yaz sezonunda kanalların izleyicilerin beğenisine sunduğu dizilerden belki de en beğenileni olan Benim Tatlı Yalanım dizisi, kısa süre içerisinde geniş hayran kitlesine ulaştı. Yayınlandığı son bölümüyle reytinglerde zirveye ulaşmayı başaran dizi, oyuncu kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Perşembe akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım'a, Goncagül Sunar dahil oldu. Sunar, Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu'nun başrolünü paylaştığı dizide, Şevket'in (Ahmet Saraçoğlu) eski eşi rolüyle projeye dahil olacak.
Final sahnesinde görünecek: Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Goncagül Sunar, Barış Erçetin ile Cihan Vural'ın yönettiği dizinin 6. bölümünün finalinde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Peki Goncagül Sunar kimdir?: Sunar, 17 Eylül 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Demet Sunar adında bir kız kardeşi vardır. 1991 yılında Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başladı.