Benim Tatlı Yalanım dizisinde flaş değişiklik! Bakın ne zaman yayınlanacak
Star TV ekranında yaz ayının beğeniyle izlenen dizisi Benim Tatlı Yalanım'da kanal yönetimi flaş bir değişikliğe imza attı.
İlk bölümü 13 Haziran'da ekranlara gelen Benim Tatlı Yalanım dizisi, Perşembe akşamları zorlanmaya başlamıştı. Bu duruma Star TV yönetimi el attı.
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Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in başrollerinde yer aldığı dizi, Mucize Doktor, Şampiyon ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin arkasında kalınca Star TV’den hamle gecikmedi.
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Dizinin reytinglerinin daha da düşerek final bandına girmesini engellemek adına Star TV’den gün değişikliği kararı geldi.
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Benim Tatlı Yalanım artık Cumartesi akşamları ekrana gelecek.
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