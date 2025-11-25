BIST 10.857
Benim işim çok stresli diyenler... Depresyona en yatkın sektörler belli oldu

2015-2019 yılları arasında ABD genelinde 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla yapılan araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Katılımcıların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını ifade etti.Kadınların, erkeklere kıyasla depresyona iki kat daha fazla yakalandığı da belirlendi.

DEPRESYON ORANI EN YÜKSEK MESLEK GRUPLARI

 Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:

Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri:

 Yüzde 16,1

Perakende ticaret:

 Yüzde 17,7

Sağlık ve sosyal yardım:

 Yüzde 18,2

Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri:

 Yüzde 18,4

"Sanat, eğlence, spor ve medya:

 Yüzde 18,6

