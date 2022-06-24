"Benim için ideal sevgili bu.." diyen Esra Dermancıoğlu'dan çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı!

"Fatmagül'ün suçu ne" dizisiyle yıldızı parlayan, Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden "Bir zamanlar Çukurova" dizisinde Behice karakterine hayat veren, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu son paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Dermancıoğlu çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı yaparak "O trende olmasın. Ama bir de vardığım istasyonda beni karşılasın. Benim için ideal sevgili bu "dedi.