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"Benim için ideal sevgili bu.." diyen Esra Dermancıoğlu'dan çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı!

"Benim için ideal sevgili bu.." diyen Esra Dermancıoğlu'dan çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı!

Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden "Bir zamanlar Çukurova" dizisinde Behice karakterini canlandıran, "Fatmagül'ün suçu ne" dizisiyle ünlenen, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu son paylaşımı ile olay oldu! Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Dermancıoğlu çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı yaptı..

"Benim için ideal sevgili bu.." diyen Esra Dermancıoğlu'dan çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı!

 "Fatmagül'ün suçu ne" dizisiyle yıldızı parlayan, Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden "Bir zamanlar Çukurova" dizisinde Behice karakterine hayat veren, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu son paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Dermancıoğlu çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı yaparak "O trende olmasın. Ama bir de vardığım istasyonda beni karşılasın. Benim için ideal sevgili bu "dedi. 

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"Benim için ideal sevgili bu.." diyen Esra Dermancıoğlu'dan çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı!

Erkek arkadaş istiyor. Çünkü..

Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda neden erkek arkadaş istediğini açıkladı.

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"Benim için ideal sevgili bu.." diyen Esra Dermancıoğlu'dan çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı!

Sosyal medyayı aktif kullanıyor

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

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"Benim için ideal sevgili bu.." diyen Esra Dermancıoğlu'dan çok konuşulacak erkek arkadaş itirafı!

Eleştirmişti

Avrupa Yakası, Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova ve Kaderimin Oyunu gibi yer aldığı birçok projeyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Fransa'da yaptığı bir paylaşımda dijital platformlara çekilen projelerde hep aynı isimlerle çalışılmasını ve kaliteli işler üretilmemesini eleştirmişti.

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