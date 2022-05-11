'Beni üzdü' deyip paylaştı! Necefli maşrapaya bile... İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu'na Nagehan Alçı tepkisi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuyla ilgili bir yorumda oyuncu İlyas Salman'dan geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı‘nın da katılması tartışma konusu haline geldi.
Alçı'yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında demediğini bırakmadı.
Alçı, "Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler" iddiasında bulundu.
Salman "Evet, o karede Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama "Erdoğan'a karşı necefli maşrapaya bile oy veririm." demekten "İmamoğlu benim için bitmiştir." demeye çok hızlı savrulmadık mı?" dedi.