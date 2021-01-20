'Beni trans bireyle aldattı Berk Oktay' diyen Merve Şarapçıoğlu'ndan yeni olay iddialar

Berk Oktay henüz bu iddiaları yeni yalanlamışken MErve Sarapçıoğlu, boş durmadı. Şarapçıoğlu, ''Düğün masrafı 100 bin lira yazıyor. Düğün erkek tarafına aittir. Buna rağmen babam, masrafın yarısını karşıladı, dekont da elimizde mevcuttur'' diyerek isyan etti.