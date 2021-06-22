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'Beni sokan akrep ve arılar öldü' deyip anlattı! Adana'da görenler inanamadı

İhlas Haber Ajansı
'Beni sokan akrep ve arılar öldü' deyip anlattı! Adana'da görenler inanamadı

ADANA'da 59 yaşındaki Kazım Karadurak tek tek taşların altında bulduğu akrepler ile oynuyor, üstünde gezdiriyor.

'Beni sokan akrep ve arılar öldü' deyip anlattı! Adana'da görenler inanamadı

Feke'ye bağlı Paşalı Mahallesi'nde yaşayan, çocukluğunda çobanlık yaparken alıştığı akrepleri elleri ile yakalayan Kazım Karadurak’ın akrepler ile kurduğu dostluğu ve cesareti görenleri hayrete düşüyor.

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'Beni sokan akrep ve arılar öldü' deyip anlattı! Adana'da görenler inanamadı

Birçok akrebi aynı anda başında, üzerinde ellerinde gezdiren Karadurak cesaretiyle görenleri şaşkına çevirdi.

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'Beni sokan akrep ve arılar öldü' deyip anlattı! Adana'da görenler inanamadı

Kazım Karadurak’ın kardeşi Ali Karadurak, akrebe kesinlikle dokunamadığını ancak ağabeyinin çocukluğundan beri bunlarla iç içe olduğunu ve ona bir şey olacağından korktuğunu söyledi.

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'Beni sokan akrep ve arılar öldü' deyip anlattı! Adana'da görenler inanamadı

Kazım Karadurak’ın eniştesi Muhammed Işık ise, "Akrep tehlikeli, ben elimi süremem ama kayınbiraderim üzerinde gezdiriyor. Onlardan cesaret alıyor" diye konuştu.

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