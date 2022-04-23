'Beni kahrediyor' deyip Yargı Uğur Aslan itiraf etti! Kimsenin bilmediği işini açıkladı: Çok da güzel para kazandım
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Komiser Eren rolünü canlandıran Uğur Aslan hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini açıkladı.
Yargı dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren Uğur Aslan şimdilerde Afara programıyla hayranlarıyla buluşuyor. Aslan, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda ve itiraflarda bulundu.
* 50 yaşındasın, ‘Yargı’yla başlayan ilgi, ardından ‘Afara’ ile sahnelerde ve şimdi televizyon programıyla devam ediyor. Hayatın birden değişti diyebilir miyiz?
Aslında benim ritmimde bir değişiklik yok, rutinine devam eden bir adamım. Tabii etrafımda bir sürü değişiklik oluyor. Onu da izleyicinin ilgisinden, sokaktaki vatandaşın tepkisinden anlayabiliyorum ama daha evvel bir röportajda da anlattığım bir şey vardı, insan aslında yaşadıklarının toplamı. Bir gün, o heybeye topladıklarınızı hayat bir şekilde getirip karşınıza koyuyor. Bunun zamanlamasını ayarlamak sizin tasarrufunuzda değil. Dolayısıyla 50 yaşında olması sürpriz değil ama “Bekliyor muydun Uğur” desen, beklemiyordum.
* Aslında tanınıyordun ama boommm! Bu sene tam anlamıyla şöhret oldun. Şöhret için geç kaldığını düşünüyor musun?
Yok hiç öyle bir endişem. 30’umdayken gelseydi de doğru olacağını bilmiyordum ki. Tersinden bakarsak, belki o zaman benim için çok daha hasarlı bir sürece sebep olabilecekti. Ben şimdi daha sakin karşılıyorum, 50 yaşın getirdiği olgunluk içinde onu eritip tartıyorum.
* Sokakta insanların tepkileri nasıl?
Bazen enteresan tepkilerle karşılaşıyorum (gülüyor). Ne yapacağımı ben de bilmiyorum o zaman.
* Ne gibi?
Toplu taşımayı çok kullanan biriyim. Marmaray, metrobüs... Zaman çok değerli benim için. Suadiye’de oturuyorum. Bir gün Marmaray’dan indim, bir hanımefendi grubu, 7-8 kişi, alkışlamaya başladılar beni. Ne yapacağımı şaşırdım. Hayatımda hiç böyle bir iltifatla karşı karşıya kalmamıştım. Yoğun ilgi var, evet ama o ilgide de ben kimseyi kırmamaya çalışıyorum.