'Beni kahrediyor' deyip Yargı Uğur Aslan itiraf etti! Kimsenin bilmediği işini açıkladı: Çok da güzel para kazandım

* Aslında tanınıyordun ama boommm! Bu sene tam anlamıyla şöhret oldun. Şöhret için geç kaldığını düşünüyor musun?

Yok hiç öyle bir endişem. 30’umdayken gelseydi de doğru olacağını bilmiyordum ki. Tersinden bakarsak, belki o zaman benim için çok daha hasarlı bir sürece sebep olabilecekti. Ben şimdi daha sakin karşılıyorum, 50 yaşın getirdiği olgunluk içinde onu eritip tartıyorum.

* Sokakta insanların tepkileri nasıl?

Bazen enteresan tepkilerle karşılaşıyorum (gülüyor). Ne yapacağımı ben de bilmiyorum o zaman.