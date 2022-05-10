Beni etkilemez demeyin gözünüzü dört açın! Merkür retrosu başladı Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Merkür retrosu da denen Merkür gerilemesinin başlamasıyla astrologlar Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan çarpıcı uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Astrolojinin ele avuca sığmaz, Olimpos tanrılar dağını türlü hınzırlıkları ile karıştıran, iletişim,seyahati, ifadeyi elektronikleri, eğitimi, karar mekanizmasını sembolize eden Merkür 3 haftalık geri hareketine başlıyor bugün Merkür 4 ayda bir yılda 3 hafta geri gider.
Merkür yavaşlıyor: Tabii bu gerilemeden önce bir durur yavaşlar geri hareketine başlar, sonra yeniden ileri gitmek için durur ve yavaşlar sonrasında ileri hareketine başlar. Geri gitme olayı aslında tamamen bir göz yanılsaması, aslında Merkür yavaşlıyor ve dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor.
Geri hareket edecek: Bu geri gitme yani Retro sürecinde Merkür’ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, sonuçlanamam, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkartır. Merkür bu defa İKİZLER burcunda geri hareket edecek.
Karışıklıklar ortaya çıkarır: Bu bizim için önemli, çünkü Merkür; ikizler burcunu yönetir ve yönettiği yerde yapacağı geri hareket daha güçlü ve hissedilir olacaktır. Merkür’ün geri gittiği dönemlerde iletişim konularında ciddi sorunlar ve karışıklıklar ortaya çıkarır.