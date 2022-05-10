Beni etkilemez demeyin gözünüzü dört açın! Merkür retrosu başladı Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Merkür yavaşlıyor: Tabii bu gerilemeden önce bir durur yavaşlar geri hareketine başlar, sonra yeniden ileri gitmek için durur ve yavaşlar sonrasında ileri hareketine başlar. Geri gitme olayı aslında tamamen bir göz yanılsaması, aslında Merkür yavaşlıyor ve dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor.