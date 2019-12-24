Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı
ATV'nin günlük dizisi Beni Bırakma'da Esin karakterine hayat veren Keiko Belir Yarar, göğüs kanserine yakalandı. Yarar, hastalığını öğrendikten sonra neler hissettiğini anlattı.
ATV'nin her gün yayımlanan dizisi Beni Bırakma'da Esin karakteriyle tanınan Keiko Belir Yarar'ın bir aydır kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Güzel oyuncu, göğüs kanseri olduğunu öğrendikten sonra yalnızca kızını düşündüğünü dile getirdi.
Sabah gazetesinin haberine göre, bir kız annesi olan Keiko Belir Yanar, "Şoke oldum. Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük." diyerek hislerini dile getirdi.
Yarar, "11 gün acil serviste kaldım. 12'nci gün yataktan kalkabildim. Zordu, hala da zor ama geçecek. Kızımın kokusu, en büyük sakinleştiricim. Dizi ekibi de hep yanımdaydı. 'Ne zaman kendini hazır hissedersen gel' diyerek iyileşip sete gideceğim umudunu verdiler bana" dedi.
Keiko Belir Yarar, kimdir?
Keiko Belir Yarar, 1977 yılında Japonya'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu Burak Altay ile evlidir.